Rodada virtual supera expectativas – Notícias Concursos

Rodada virtual superou as expectativas, o evento on-line reuniu 137 compradores de 44 países do setor de alimentos e bebidas.

Para 60% das empresas, o volume de vendas atendeu ou superou as expectativas.

Durante os cinco dias do evento, o Business Connection Brazil registrou US$ 28,72 milhões em negócios fechados, e US$ 150,88 milhões em transações futuras.

A rodada de negócios virtual foi uma iniciativa inédita organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o CNI, Sebrae e Apex-Brasil.

Esse evento teve como foco as micro, pequenas e médias empresas dos setores de alimentos e bebidas.

A rodada virtual reuniu 353 fornecedores, dos quais 52% são pequenos negócios e 137 compradores de 44 países.

O diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick, explicou que a iniciativa virtual permitiu trazer de maneira inédita oportunidades de acesso a novos mercados.

Tanto às empresas que já detêm experiência exportadora quanto para aquelas que não haviam exportado e que estão no processo de preparação para o mercado externo.

Explicou também que os pequenos negócios, sendo a maioria dos participantes, exemplificam a importância de trazer para o dia a dia das empresas a cultura exportadora.

Como funcionou a rodada virtual?

As rodadas de negócios do Business Connection Brazil foram realizadas entre 22 e 26 de Junho com inscrições gratuitas.

Por meio de reuniões individuais B2B, entre fornecedores do setor de alimentos e bebidas do Brasil, e entre compradores internacionais.

Entre os países participantes destacaram-se China e Emirados Àrabes Unidos, ambos com 15 empresas cada.

Já os Estados Unidos e o Canadá com nove compradores cada.

Pesquisa realizada com os fornecedores brasileiros retrata o sucesso da inciativa.

Para 60% o resultado obtido com a participação no evento superou ou atendeu completamente as expectativas.

Todos afirmaram que teriam interesse em participar de uma nova iniciativa semelhante.

As micro, pequenas e médias empresas têm um papel de destaque nas exportações brasileiras.

Juntas elas representam 70% do número de empresas exportadoras. Segundo estudo do Sebrae de 2019, são principalmente do setor da indústria.

De acordo com o Sebrae, mais de 40% das empresas exportadoras brasileiras são micro e pequenas.

Elas foram responsáveis por vendas externas no montante de US$ 1,2 bilhão em 2018.

O gerente de Integração e Comércio do BID, Fabrizio Opertti, durante a abertura do Business Connection Brazil, apresentou algumas projeções.

Segundo essas projeções até 2028 os países da América Latina e Caribe serão responsáveis por 25% de todas as exportações de alimentos no mundo.

Fabrizio explicou que a rodada virtual internacional é um dos desdobramentos da Connect Americas.

A plataforma de negócios gratuita foi criada pelo BID para apoiar mais de 300 mil empresários cadastrados na realização de mais e melhores negociações internacionais.