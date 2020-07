Rodas de Leitura: Escritores e estudantes de comunidade do RJ se reúnem virtualmente

View this post on Instagram

O Projeto Rodas de Leitura, promovido pelo IEL, em parceria com a @associacaonagai, está formando jovens leitores no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Até setembro, mediadores realizam ciclos de leitura com os participantes sobre a obra de três grandes autores: @bedranbia, @danielmundurukuoficial e @conceicaoevaristooficial! Ao final de cada ciclo, o autor trabalhado entrará em cena para debater com os alunos e nós transmitiremos os encontros ao vivo, gratuitamente, pelo nosso FB! ? A primeira será Bia Bedran, no próximo dia 13, às 14h, para falar sobre seu livro Cabeça de vento. Para ter mais detalhes sobre o projeto é só clicar em Saiba Mais! **O projeto Rodas de Leitura conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. #RodasdeLeitura #Iel25Anos #AssociacaoNagai #RodasdeLeitura #Iel25Anos #AssociacaoNagai #LeideIncentivoaCultura #SecretariaEspecialdaCultura #MinisteriodoTurismo