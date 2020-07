Rodrigo Maia afirma que Renda Brasil é ‘mais do mesmo’

Presidente da Câmara defende que novo programa seja mais do que apenas transferência de renda

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e do DEM-RJ, falou sobre o programa Renda Brasil, divulgado pelo governo como uma espécie de novo Bolsa Família. O deputado define o programa como “mais do mesmo” e defende que um novo programa deveria ser mais do que transferência de renda.

Maia acredita que o Renda Brasil é “mais do mesmo” por unificar o que existe, manter o programa de transferência de renda e ampliar o valor médio de pagamento de R$ 180 para R$ 230 ou R$ 250. “Precisamos ir além do programa de transferência de renda”, disse o presidente da Câmara em entrevista à Globo News.

Você Pode Gostar Também:

Rodrigo Maia defende a ideia de que o governo tem que criar possibilidades que garantam a mobilidade social das famílias brasileiras. “Não é apenas colocando o filho na escola”, disse ele.

O Programa Renda Brasil foi citado por Paulo Guedes, ministro da Economia, para ser lançado logo após o fim do auxílio emergencial. Atualmente, o Bolsa Família paga R$ 190; o Renda Brasil teria valor médio de pouco mais de R$ 230. Por unir programas, o Renda Brasil também deve pagar para mais brasileiros. O governo espera atingir mais 50 milhões de pessoas, de acordo com os estudos preliminares.

Não será necessário fazer cadastro para o novo programa. Quem recebe Bolsa Família ou atualmente recebe auxílio emergencial será incluso automaticamente nele.