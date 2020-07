ROG Phone 3 tem bateria de 6.000 mAh confirmada e acessórios vazados

O ROG Phone 3, nova geração do smartphone gamer da ASUS, será revelado oficialmente nesta quarta-feira (22). E, faltando menos de um dia para o anúncio, a fabricante confirmou uma das especificações técnicas do dispositivo, além de ter uma das surpresas estragadas antes da hora.

A revelação feita pela própria companhia é a capacidade de armazenamento da bateria. Assim como no ROG Phone 2, ela terá 6000 mAh, de acordo com uma imagem publicada na rede social chinesa Weibo. Na geração passada, isso significava até dois dias de duração da carga, além da garantia de você poder virar a noite na mais pura jogatina.

O teaser que confirma a bateria do celular.Fonte: Android Authority

Além da bateria, a ASUS já confirmou o processador Snapdragon 865+ e, segundo dados do Geekbench, ele virá com 12 GB de RAM e mudanças pontuais no design. O dispositivo bateu recorde de desempenho quando passou pelo benchmark do AnTuTu.

Acessórios

Já o vazamento, realizado pelo PriceBaba e identificado pelo site Android Authority, mostra alguns dos acessórios do modelo, vendidos separadamente.

Os acessórios que ampliam a experiência do jogador.Fonte: Android Authority

Um novo sistema de ventoinhas, um dock com controles laterais (no estilo do Nintendo Switch) e uma segunda tela. Uma capa protetora que parece ter iluminação RGB também foi identificada.

A veracidade dessa imagem só deve ser confirmada amanhã, quando o aparelho será revelado pela ASUS. Fique de olho no TecMundo para saber tudo sobre o lançamento.