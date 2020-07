Roberta Miranda se impressionou com a suposta nude de Tiago Iorc, que vazou nas redes sociais na noite de terça-feira (14). A cantora fez vários comentários sobre o pênis atribuído ao músico e divertiu os seguidores. “Isto não é um pinto, é um rolo de macarrão”, escreveu ela. Whindersson Nunes e Fernanda Paes Leme também deram opiniões sobre a imagem.

Desde que a foto foi divulgada nas redes sociais, o nome de Iorc figura entre os assuntos mais comentados do Twitter. Muitos memes começaram a surgir, e alguns usuários ironizaram letras das canções do artista como “Eu amei te ver”, “O coração dispara, tropeça, quase para” e “Encosta lá na alma”.

Roberta Miranda não ficou de fora das brincadeiras. Os fãs da cantora a avisaram sobre a imagem que estava circulando nas redes sociais, e ela logo disparou: “Onde que eu quero ver?”. Assim que recebeu a nude, a cantora fez uma sequência de publicações em que se mostrou chocada com o órgão genital.

“Vixe! Perdi o sono! Mãe!”, brincou. “Isto não é um pinto, é um rolo de macarrão. Quem gostou bate uma [emojis de palmas]”, comentou ela. Um internauta disse que a artista deveria se comportar como uma dama nas redes sociais. “Sou uma dama! Claro! Mas que isto é um rolão, é. Quem o receber vai direto pro cirurgião plástico”, respondeu ela, bem-humorada.

Whindersson Nunes também fez comentários sobre a nude. “Você acordar e ver que o pau do Tiago Iorc não foi um sonho é assustador. Por isso que o Tiago some, o coração do homem pra bombear sangue pra um pomba daquela é muito esforço, tem que descansar no mínimo um ano”, escreveu em referência ao período em que o músico ficou sumido da mídia.

O humorista ainda deu uma lição de moral em um seguidor que o criticou por fazer brincadeiras com a foto atribuída a Iorc, mas condenar o vazamento de imagens íntimas de uma mulher. “Uma nude pra um homem não tem o mesmo peso pra uma mulher. Homem não sofre revenge porn, homem não se mata por conta de fotos íntimas expostas. Mas você não está preocupada com nenhuma mulher com fotos expostas”, rebateu ele.

Já Fernanda Paes Leme questionou a veracidade da imagem e alertou que poderia ser uma montagem. “Não quero ver, não. Eu já acordei carente, aí antes de dormir vocês me vem com essa. Me deixa quieta aqui”, escreveu a atriz.

Na nude que viralizou, é possível ver que a foto íntima foi mandada pela ferramenta Stories do Instagram e era destinada a apenas uma pessoa. A imagem estava acompanhada da mensagem “te quero aqui”, e não é possível ver o rosto do músico. Tiago Iorc foi procurado pelo ., mas não se manifestou sobre o caso.

Alguns fãs foram mais longe e chegaram até a especular que o vazamento seria uma jogada de marketing para lançar uma música que se chamaria Quero Você Aqui, como está escrito na nude.

A imagem atribuída ao artista vazou um dia após ele ter sido elogiado por Pedro Bial por sua delicadeza. “Você toma cuidado com as palavras, não solta palavrão nas lives”, disse o apresentador no Conversa com Bial de segunda (13), após ele esclarecer o desentendimento com o duo Anavitória.

Veja as postagens dos famosos sobre a foto íntima:

Aonde que eu quero ver! https://t.co/k8wvXfW40K

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020

Vixe!!!!! Pé [email protected] mangalo 10 vxs!! Perdi o sono !! Maeeeeeeeee kkkkkkkkkk pic.twitter.com/fYMznKDRNt

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020

Isto não é um pinto … é um rolo de macarrão @tiagoiorc quem gostou bate uma.👏👏👏👏🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ pic.twitter.com/eLcDoBEOOT

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020

[email protected]?? Eu vi pássaros, rolinhas, urubus azuis, arara cor de rosa, o céu desabando, o trem esquentando , e o meu cachorro rosnando kkkkkkk assustado claro!! https://t.co/wWAsuSrwxt

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020

Sim!! Sou uma dama! Claro ! Mas que isto é um rolão é. Quem o receber vai direto p cirurgião plástico kkkkk https://t.co/gff4SreVCQ

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020

Amigo melhor estar impactado do que “ entalado”

Kkkkkkk https://t.co/OqkiUZ6R4J

— Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) July 15, 2020

Vc acordar e é ver que o pau do Tiago Iorc não foi um sonho é assustador

— Whindersson 🏠 (@whindersson) July 15, 2020

Por isso q o Tiago some, o coração do homem pra bombear sangue pra um pomba daquela é mto esforço, tem que descansar no mínimo um ano

— Whindersson 🏠 (@whindersson) July 15, 2020

E ainda é mentiroso o Tiago Iorc viu, disse q quase ninguém vê……

— Whindersson 🏠 (@whindersson) July 15, 2020

Uma nude pra um homem não tem o mesmo peso pra uma mulher. Homem não sofre revenge porn, homem não se mata por conta de fotos íntimas expostas. Mas vc não está preocupada com nenhuma mulher com fotos expostas.

Mas pode pegar seus likes https://t.co/J6ueoP0any

— Whindersson 🏠 (@whindersson) July 15, 2020

Vazou? Mas quem garante? Fazem montagem de tudo hoje em dia…

— Fê Paes Leme (@FePaesLeme) July 15, 2020

Não quero ver não…eu já acordei carente, aí antes de dormir vcs me vem com essa…me deixa quieta aquiiiii…

— Fê Paes Leme (@FePaesLeme) July 15, 2020

Confira abaixo algumas das reações de outros usuários:

acharam a naja na casa do tiago iorc pic.twitter.com/XGDnAXw4Vz

— Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 15, 2020

A cobra da Semana passada // a dessa semana Aiai esse Tiago Iorc pic.twitter.com/nP55G5pt18

— Vittor Lacck (@Vittor_music) July 15, 2020

Agora eu sei o pq que a Bruna fez essa cara no clip do Tiago Iorc #tiagoiorc pic.twitter.com/HMc2eIgUxj

— 🅖🅞🅘🅐🅝🅘🅝🅗🅞 (@_Eliton_js) July 15, 2020

depois de uma noite com o tiago iorc pic.twitter.com/nzAQsOGseJ

— ninguém importante (@AlfaiaHadria) July 14, 2020

Essa foi a minha reação quando vi o nuds do tiago iorc. pic.twitter.com/6UF68viDs5

— arco íris🌈🦋 (@Clemersonsiilva) July 15, 2020

