Rony fará exames para detectar gravidade de lesão no tornozelo direito

O atacante Rony, do Palmeiras, sofreu uma entorse no tornozelo direito na vitória da equipe contra o Santo André, na noite da quarta-feira. A assessoria do clube informou que o jogador passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.

Agora, o camisa 11 passa a ser dúvida para as semifinais do Campeonato Paulista, que acontecem no domingo.

Rony foi substituído por Gustavo Scarpa no intervalo da partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou a alteração em coletiva após a partida. “Eu não tirei o Rony porque quis, ele saiu lesionado. Não sou louco de tirar um jogador de velocidade, que joga o adversário para trás. Ele sofreu uma pancada forte no primeiro tempo, e ele queria sair na hora”, afirmou.

Nesta quinta, o Verdão conhecerá seu adversário para a próxima fase, que pode sair do duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians ou de Santos e Ponte Preta, dependendo da combinação de resultados.