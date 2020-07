Rony faz atividades com titulares, e Viña segue treinando à parte na Academia

Em preparação para encarar a Ponte Preta, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. O atacante Rony, que sofreu entorse no tornozelo contra o Santo André, realizou atividades com os titulares, enquanto o lateral esquerdo Matias Viña trabalhou à parte.

Os titulares contra o Santo André cumpriram um cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência e correram no gramado, incluindo o atacante Rony, que sofreu entorse no tornozelo direito após uma pancada na última partida. Já os goleiros realizaram atividades específicas da posição.

O restante do elenco, sob o comando da comissão de Vanderlei Luxemburgo, fez movimentações técnicas com dimensões reduzidas e permissão de poucos toques na bola por atleta. O grupo foi dividido em três times – enquanto dois jogavam, um esperava.

Já Matias Viña, que sofreu concussão e corte na cabeça contra o Corinthians, seguiu treinando em separado com a preparação física do Núcleo de Saúde e Performance. O uruguaio trabalhou com bola, como em chutes a gol após correr entre estacas e dominando depois de lançamentos com os pés do jovem goleiro Mateus Oliveira.

O Palmeiras faz o último treinamento antes da semifinal do Campeonato Paulista a partir das 15h30 (de Brasília) deste sábado, na Academia de Futebol. O confronto com a Ponte Preta está marcado para as 19 horas de domingo, no Allianz Parque, com decisão por pênaltis em caso de empate.