Ross traiu Rachel? Saiba o que David Schwimmer acha de polêmica de Friends · .

Ator indicado ao Emmy, David Schwimmer participou na segunda (20) do programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon. Por mais que ele tenha sido convidado para falar de um novo trabalho, a comédia Intelligence, Schwimmer teve de comentar aquela que talvez seja a maior polêmica de Friends (1994-2004): Ross traiu Rachel?

O paleontólogo e professor universitário Ross, vivido por Schwimmmer, passou a série (disponível na Netflix e exibida pela Warner) em um romance cheio de idas e vindas com a ex-garçonete e executiva Rachel (Jennifer Aniston). Na terceira temporada, os dois deram uma pausa no namoro. Ela disse que “precisava de um tempo, um tempo de nós”, após ele exibir traços de ciúme possesivo.

Ross logo em seguida teve um lance casual com Chloe (Angela Featherstone), tido por muitos telespectadores –e por Rachel– como uma traição. No papo com Jimmy Fallon, Schwimmer defendeu seu personagem.

O comediante perguntou para o ator: “Você pode dizer agora de que lado você fica, se eles estavam dando um tempo ou não?”. Sem hesitar, Schwimmer devolveu, fechando a cara: “Isto não deveria nem ser uma pergunta. Eles estavam dando um tempo”. Depois de segundos com o semblante sério, ele sorriu.

David Schwimmer no Tonight Show enquanto defende seu personagem em Friends (Reprodução/NBC)

O assunto entrou na conversa assim que o ator começou a contar o que as pessoas mais lhe dizem nas ruas ou quando ele vai a algum evento. Tem gente que grita “pivot!”, uma das falas mais marcantes de Ross, enquanto outros concordam com o personagem, dizendo que o casal estava sim em uma pausa no relacionamento.

“As pessoas ficam muito divididas sobre se Ross e Rachel estavam dando um tempo [no namoro]”, comentou o ator. Fallon concordou: “Sim, o povo escolhe um lado para defender.”

Lançada em fevereiro, a britânica Intelligence chegou aos Estados Unidos neste mês, no streaming Peacock, da NBCUniversal. É a primeria comédia que Schwimmer protagoniza desde Friends –ele fez uma participação especial nos episódios finais de Will & Grace (1998-2006; 2017-2020, Globoplay e Prime Video).

Entre seus trabalhos mais recentes, o destaque vai para o premiado drama American Crime Story: O Povo Contra OJ Simpson (2016, Netflix), pelo qual foi indicado ao Emmy por interpretar o advogado Robert Kardashian, o patriarca do clã Kardashian.

