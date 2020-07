Rubinho participa de programa da Band e escapa de pergunta sobre Paloma Tocci · .

Rubens Barrichello participou da edição do Brasil Urgente deste sábado (11) e conversou com José Luiz Datena por telefone. Ele falou sobre o evento Driving Together, uma corrida digital que a Band transmitiu antes do policialesco. Durante a entrevista, o ex-piloto de Fórmula 1 foi poupado de questões sobre a vida pessoal e não precisou comentar sobre o namoro com Paloma Tocci, contratada da emissora.

No último dia 4, o . antecipou que a apresentadora da Band e o piloto estavam namorando. Embora seja recente e o casal tenha optado pela discrição, o romance está bastante acelerado. Tanto que alguns amigos da jornalista, que trabalham com ela na emissora, já estavam cientes do relacionamento.

O motivo de tentarem manter o namoro longe dos holofotes é que Paloma terminou recentemente seu casamento de sete anos com o empresário Felipe Maricondi. A primeira vez que a jornalista falou publicamente sobre a separação foi em março. Já Barricchello está solteiro desde junho do ano passado, após o término de sua união de 24 anos com Silvana Giaffone.

Paloma Tocci mora em São Paulo; Rubens Barrichello, nos Estados Unidos. Mas o ex-piloto de Fórmula 1 está no Brasil desde o início do período de isolamento social e se refugiou em sua mansão localizada em Bragança Paulista, a 87 km da capital paulista, para poder ficar mais próximo dos filhos.

Datena preferiu não entrar no assunto vida pessoal com o seu discreto entrevistado, mas não deixou de mencionar indiretamente a colega de trabalho da Band ao se despedir de Rubinho após o papo sobre automobilismo.

“Beijo grande, Rubinho. Que a vida seja sempre pra você como foi, cheia de felicidades, de alegrias, muita proteção e muita saúde. Você sabe o quanto eu gosto de você. Sei que você está com gente que admiro muito e gosto muito, que Deus lhe dê ainda mais felicidade e proteção”, desejou o apresentador do Brasil Urgente.

“Muito obrigado, Datena”, respondeu Rubinho, que voltou a mencionar o evento de corrida digital que a Band transmitiu neste sábado (11).

