Saiba como assistir à final do Carioca ao vivo na TV e online · .

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que acontece às 21h desta quarta (15), terá exibição exclusiva do SBT na TV aberta. Para assistir a Fluminense x Flamengo online, os torcedores terão a opção de acessar a FlaTV no YouTube, o site ou o app do SBT, que transmite a programação ao vivo. A FluTV também fará a transmissão, mas apenas com o áudio.

Tanto o acesso ao canal do Flamengo no YouTube quanto ao site da emissora de Silvio Santos são feitos de forma gratuita pela internet. O aplicativo do SBT está disponível para download nas plataformas IOS e Android, sem nenhum custo, e só precisa de um rápido cadastro.

A exibição no SBT contará com a narração de Téo José, da Fox Sports, e comentários de Carlos Alberto (ex-Flu) e Athirson (ex-Fla) e terá Jorginho e Rivellino como convidados no intervalo. Já a transmissão virtual da FlaTV contará com a participação do ídolo Rubro-Negro Adriano Imperador.

O Flamengo chega com vantagem para o jogo de volta após ter derrotado o Fluminense no jogo de domingo (12) por 2 a 1. Como o mando foi do Fluminense, a transmissão foi feita apenas online, através da FluTV no YouTube.

O tricolor carioca não teve interesse em transmitir o confronto no SBT, já que teoricamente tinha assinado um contrato com a Globo para o torneio estadual.

