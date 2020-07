Saiba como assistir ao Campeonato Carioca · .

A final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, não terá transmissão na Globo, SporTV, Premiere ou outras plataformas. O jogo ao vivo Fluminense x Flamengo, que acontece nesta quarta (8), às 21h30 (horário de Brasília), vai passar de graça e online no YouTube. Para assistir, os torcedores devem acessar o canal oficial do Fluminense ou o do Flamengo.

Em nota divulgada na terça (7), o Tricolor explicou que a transmissão será aberta tanto no Brasil quanto para os torcedores que forem assistir fora do país.

“O Fluminense obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. O clube informa ainda que, neste momento, pelo bem do futebol, dos torcedores e por ser o primeiro jogo do time profissional transmitido na FluTV, a exibição será aberta de forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir a partida no Brasil e no mundo”, anunciou a equipe.

O clube considerou necessária essa “autorização” porque o Fluminense tem acordo com a Globo para a transmissão no Campeonato Carioca. A emissora, no entanto, anunciou na semana passada que abriu mão de transmitir o estadual depois que o Flamengo passou o jogo contra o Boavista nas redes sociais.

Por ter sido sorteado como visitante no Maracanã nesta quarta (8), o Rubro-Negro não teria direito a mostrar a partida em suas redes sociais. No entanto, o TJD (Tribunal de Justiça do Desportiva) do Rio de Janeiro acatou um pedido de mando compartilhado, e o Flamengo ganhou o direito de também exibir o jogo com imagens em suas redes sociais, como já fez nos dois duelos anteriores da Taça Rio.

Essa será a primeira partida que o Fluminense vai mostrar no YouTube. No canal do Flamengo, o pré-jogo começa às 19h30.

