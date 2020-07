Saiba como assistir ao show · .

Jorge & Mateus, Marcos & Belutti e Maiara & Maraisa são algumas das atrações confirmadas em A Maior Live do Universo. O show online é promovido pelo festival Universo Alegria e acontecerá nesta sexta-feira (10), às 18h30, nas redes sociais da marca. As duplas sertanejas César Menotti & Fabiano e Guilherme & Santiago também estão na lista de apresentações.A transmissão pode ser acessada aqui.

“[Sexta] será um dia especial que terá uma live fera demais. Está todo mundo convidado para ver esse encontro de vários artistas em um show online”, disse a dupla Marcos & Belutti nas redes sociais.

Assim como outras lives, o grande encontro dos sertanejos também terá finalidade solidária. Os internautas poderão fazer doações para o Hospital do Amor, no interior de São Paulo. A instituição é referência no atendimento a pacientes com câncer.

Confira A Maior Live do Universo a partir das 18h30:

