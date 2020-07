Saiba como assistir ao show online e na TV · .

Chitãozinho & Xororó são a próxima atração do programa Música na Band Live. A apresentação acontecerá nesta sexta (17) às 22h30 (horário de Brasília). Além de ser exibido na TV aberta, o encontro estará disponível no canal do YouTube dos músicos e na Band.FM (96.1). O show acontecerá diretamente de Campinas, no interior de São Paulo.

A dupla sertaneja faz 50 anos de carreira em 2020. Além do repertório do show passar por sucessos de cada fase dos músicos, eles lançarão a canção Corações Rebeldes. A música estará presente no próximo EP. “Na minha opinião é uma das músicas mais lindas deste trabalho que estamos lançando aos poucos”, disse Chitãozinho em vídeo publicado no Instagram.

Assim como outras apresentações dos sertanejos, o encontro de hoje também tem finalidade solidária. Os internautas poderão fazer doações para o Hospital do Amor, no interior de São Paulo. A instituição é especializada no atendimento a pacientes com câncer.

Confira, a partir das 22h30, a live de Chitãozinho & Xororó:

