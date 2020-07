Saiba como assistir ao vivo no YouTube e na TV · .

Zezé di Camargo & Luciano são as próximas atrações do Música na Band Live. O programa acontecerá nesta sexta-feira (10), às 22h30, e os artistas farão a apresentação diretamente dos estúdios da emissora. Além da TV aberta, os fãs podem acompanhar o show nas redes sociais da dupla e na rádio Band FM (96.1). A transmissão pode ser vista aqui.

A live começará um pouco mais cedo no canal oficial da dupla no YouTube. A partir das 21h30, os fãs já podem ouvir alguns sucessos dos músicos. O repertório do show online contará com canções que marcaram a carreira dos artistas, como É o Amor, Coração Está em Pedaços, Muda de Vida, Saudade Bandida e Cara ou Coroa.

Assim como outras apresentações, o show de hoje também tem finalidade solidária. Os espectadores poderão fazer doações para o Hospital do Amor, no interior de São Paulo. A instituição é referência no atendimento de pacientes com câncer.

Confira, a partir das 21h30 no YouTube e às 22h30 na Band, a live de Zezé di Camargo & Luciano:

