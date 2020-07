Saiba como assistir Arsenal x Liverpool na TV e online · .

Em um jogo clássico da Premier League, Arsenal x Liverpool se enfrentam nesta quarta (15), às 16h15 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil na televisão. Para assistir online à partida do Campeonato Inglês, o torcedor terá opções em site, aplicativo ou streaming: ESPN App, UOL Esporte Clube e PlayPlus.

O aplicativo oficial que exibirá o jogo é o ESPN App, disponível para download em plataformas iOS e Android. O site do canal também mostrará. Para acompanhar a partida no app ou na página, é necessário ter uma assinatura em alguma operadora de TV paga. Ao inserir os dados de assinante, a transmissão é liberada.

Serviço de streaming da Record que tem parceria com os canais ESPN, o PlayPlus também é uma opção. Os assinantes do pacote mais caro, que custa R$ 32,80 por mês, podem ver o jogo ao vivo.

O UOL Esporte Clube é outra forma de acompanhar, com ESPN ilimitada por R$ 21,90 mensais. A diferença é que o serviço do UOL também tem uma parceria com Esporte Interativo e Fox Sports, e oferece outras opções de pacotes, que variam de R$ 19,90 a R$ 49,90. Os sete primeiros dias são grátis.

O Liverpool já é o campeão adiantado do Campeonato Inglês com 93 pontos e cumprirá tabela no clássico com o Arsenal, nono colocado com 50 pontos, a duas rodadas do fim da competição.

Veja abaixo os dias, horários e saiba onde assistir os principais confrontos da 36ª rodada da Premier League hoje:

14h – Newcastle x Tottenhan, ESPN Brasil

14h – Manchester City x Bournemouth, DAZN

16h15 – Arsenal x Liverpool, ESPN Brasil

