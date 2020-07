Saiba como assistir Fluminense x Flamengo ao vivo e online · .

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2020, que acontece às 16h deste domingo (12), terá transmissão exclusiva da FluTV no YouTube. Para assistir Fluminense x Flamengo ao vivo, de graça e online, os torcedores devem acessar o canal oficial do Tricolor. O jogo de hoje não vai passar na TV, nem na Globo nem no SBT.

“Neste domingo, às 14h, o pré-jogo da decisão do Carioca começa na FluTV. A bola rola às 16h. A transmissão do jogo com imagens é exclusiva no nosso canal e gratuita para o mundo todo”, anunciou o clube no Twitter no sábado (11).

A final do Campeonato Carioca é disputada em jogos de ida e volta. Neste domingo (12), o mando é do Fluminense, que tem o poder sobre a exibição da partida. O Flamengo anunciou que vai fazer a transmissão na FlaTV no YouTube, mas apenas com áudio a partir do momento em que a bola rolar.

Já na quarta-feira (15), às 21h, o confronto de volta tem o Rubro-Negro como mandante. Além de mostrar o jogo na web, o clube fechou um acordo com o SBT, que vai mostrar a partida também na TV.

