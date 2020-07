Saiba como é dividida a prova do Encceja

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é responsável pela realização de duas provas do Ministério da Educação (MEC), são elas a prova do Encceja e do Enem.

O Encceja é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, e foi criado em 2002 com o objetivo de avaliar o conhecimento de jovens e adultos que voltaram a estudar em uma idade já avançada por não conseguirem se formar no tempo adequado.

Desse modo, o exame concede certificação do Ensino Fundamental ou Ensino Médio desde 2017 àqueles que conseguirem um bom resultado.

Veja abaixo como é dividida a prova do Encceja e quais matérias são avaliadas.

O Exame

O exame consiste na aplicação de quatro provas, cujas divisões se distinguem de acordo com o nível desejado, Fundamental ou Médio. No total, são 120 questões (30 de cada caderno) e uma prova de redação, sendo a pontuação máxima 180 pontos para as questões objetivas e 10 pontos para a redação.

Desse modo, as avaliações para obtenção do Ensino Fundamental os cadernos são divididos em:

1 – Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e proposta de Redação;

2 – Matemática;

3 – História e Geografia;

4 – Ciências Naturais.

Já para a obtenção do certificado de Ensino Médio, os cadernos são:

1 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e uma proposta de Redação;

2 – Matemática e suas Tecnologias;

3 – Ciências Humanas e suas Tecnologias;

4 – Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

As disciplinas do caderno 1 são língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes e educação física, o caderno 2 se restringe à matemática, enquanto o caderno 3 abarca história, geografia, filosofia e sociologia. Por fim, no caderno quatro há questões de química, física e biologia.

Regra: Apesar de não haver restrição de idade para se inscrever, só poderão obter certificado estudantes maiores de 18 anos.

Além disso, há uma nota mínima para obter os certificados: mínimo de 100 pontos nas questões objetivas e mínimo de 5 pontos na prova de redação.

