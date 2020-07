Saiba como estudar para o Enem em casa

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado todos os anos pelo Inep, porém, neste ano de 2020, muitos participantes terão que estudar para o Enem em casa.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Exame foi adiado e suas provas serão aplicadas apenas em 2021. Assim o Enem impresso deverá ocorrem nos dias 10 e 17 de janeiro e o Enem Digital em 24 e 31 de janeiro.

No entanto, com as aulas suspensas em escolas e cursinhos, a alternativa para a maioria dos inscritos é estudar em casa para a edição de 2020 do Enem. Confira algumas dicas para tornar seu aprendizado mais efetivo!

Crie uma rotina de estudos com cronograma

Nenhum projeto de estudo domiciliar dá efetivamente certo se o estudante não estabelecer uma rotina detalhada. Nesse sentido, vale a pena criar um cronograma com horários bem estabelecidos para cada dia da semana de acordo com cada disciplina exigida pelo exame.

Recomendamos criar uma planilha ou um quadro que contemple os assuntos abordados nas provas (confira no edital!).

Treine em provas anteriores

Uma excelente maneira de se preparar para o Enem em casa é respondendo as provas das edições anteriores.

Separar um ou dois dias periodicamente para treinar nas antigas provas como se realmente estivesse no Enem pode ajudar e muito você a estudar. É necessário conferir os gabaritos para observar sua evolução e identificar em quais assuntos você ainda precisa melhorar.

Aposte em simulados online

Os simulados online também são uma ótima ferramenta para analisar sua evolução no estudo domiciliar. Lembre-se que ter um feedback é de suma importância para você aprimorar e direcionar seus estudos de uma forma mais proveitosa.

Você Pode Gostar Também:

Busque em sites simulados voltados especificamente para o Enem e demais vestibulares e se dedique a respondê-los com seriedade.

Priorize as disciplinas nas quais você tem mais dificuldade

Ao realizar simulados online e responder as provas de edições anteriores você poderá analisar seus erros mais recorrentes e identificar em quais disciplinas seu aprendizado apresenta maior déficit.

Assim, nossa quarta dica é que você priorize essas disciplinas na sua rotina de estudo. Será de extrema relevância para seu resultado final fazer algumas modificações no cronograma inicial para contemplar suas dificuldades.

Foque na redação

Estudar em casa para o Enem e sem a ajuda de um profissional pode ser bem complicado, especialmente quanto à produção de redações. Por esse motivo, é fundamental dar uma atenção extra à escrita desses textos.

Há diversas plataformas (pagas ou gratuitas) que realizam a correção de sua redação, pesquise a melhor opção e invista nos seus estudos, treinando sua escrita com assuntos da atualidade.