Saiba como fazer compras com o dinheiro do FGTS de R$1.045 por App

Apesar de o recurso do saque emergencial do FGTS ainda não estar disponível para resgate para parte dos trabalhadores, o dinheiro pode ser utilizado para fazer compras por meio do aplicativo Caixa Tem.

O recurso na poupança social digital está sendo disponibilizado de modo gradativo pela Caixa, conforme o mês de aniversário do beneficiário. Trabalhadores nascidos entre janeiro e abril já receberam o valor.

O beneficiário pode utilizar o recurso partir do momento em que é depositado na conta virtual da Caixa. Pode ser usado para pagar contas ou fazer compras. Por esse motivo, as grandes redes varejistas do país já aceitam receber pagamentos feitos através do aplicativo Caixa Tem.

Algumas redes, como Americanas, Casas Bahia e Magazine Luiza, disponibilizaram em suas páginas um passo a passo para que os trabalhadores usem em suas compras online o dinheiro do FGTS ou até mesmo do auxílio emergencial de R$ 600 disponível na poupança digital.

Como fazer compras

O primeiro passo é acessar o aplicativo Caixa Tem, utilizando o CPF e uma senha numérica. Após acessar a conta, o usuário deve clicar na opção “cartão de débito virtual”. Em seguida, deve-se criar um código de segurança, que só vale para uma compra e expira em 20 minutos. Passado esse tempo ou em uma próxima compra, deve ser criado um novo código.

Também é possível usar o dinheiro da poupança social digital para compras presenciais, em lojas físicas. Neste caso, após acessar o aplicativo, o beneficiário deverá escolher a opção “pagar na maquininha”. Em seguida, a câmera do celular irá abrir. Aponte a câmera para o QR Code que aparecerá na máquina do vendedor. Confira o valor e o estabelecimento e confirme a compra.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência