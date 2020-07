Saiba como terminou As Aventuras de Poliana · .

As Aventuras de Poliana se despediu da TV nesta segunda-feira (13) e deu spoilers de Poliana Moça –a sequência da trama infantojuvenil que só deve estrear no ano que vem. Com a exibição de diversas cenas já gravadas, foi possível ver a chegada dos novos personagens e até a mudança no visual do elenco principal.

O capítulo de despedida começou com Mirela (Larissa Manoela) gravando um vídeo para voltar às redes sociais. A jovem declarou que o tempo fora da internet foi importante para se desintoxicar, já que era muito viciada no mundo virtual. Emocionada, a personagem discursou sobre valorizar as experiências reais. “A gente tá aqui para viver de verdade”, disse a nova estudante de Comunicação, que se mudou para o interior na história.

Após passar a novela inteira atrás de um namorado e também dividida entre Luca Tuber (João Guilherme) e Vini (Vincenzo Richy), a neta de dona Branca (Lilian Blanc) finalmente percebeu que conseguia ser feliz sozinha e solteira.

Ao ver a publicação, Luca fez um vídeo para tirar sarro da ex-namorada, mas acabou se redimindo por tudo de mal que fez à garota. “Fiz uma burrada atrás da outra até te perder de vez”, assumiu o youtuber.

Raquel (Isabella Moreira) foi até a casa da melhor amiga para se despedir dela e a presenteou como uma caricatura delas duas. Já a filha de Durval (Marat Descartes) ganhou um vestido caríssimo da menina.

A volta por cima

Depois de sofrer muito nas mãos do noivo bandido, Waldisney (Pedro Lemos), Nancy (Rafaela Ferreira) deu a volta por cima e venceu a final do Bake Off Brasil, além de ficar interessada no outro confeiteiro da competição. As cenas contaram com a participação especial da apresentadora Beca Milano, interpretando ela mesma.

Sophie (Gabriela Petry) e Yuri (Emilio Farias) anunciaram que iam se casar e passar a lua de mel na França, a terra natal da musicista. O professor ainda prometeu que não a abandonaria no altar, uma piada em referência a Afonso (Victor Pecoraro), que largou a ex-noiva na frente do padre.

Gleyce (Maria Gal) conseguiu comprar a casa onde Claudia (Leticia Cannavale) morava com os filhos. Kessya (Duda Pimenta) e Jeff (Vitor Britto) ganharam cada um seu próprio quarto.

Luigi (Enzo Kriegger) conquistou mais um prêmio como diretor de cinema e conseguiu fazer um discurso emocionante no Festival Nacional Cineprodígio, em que agradeceu sua família, Yasmin (Bia Lanutti) e Raquel, criadora da Dark Lady, por toda ajuda e apoio que recebeu.

Sonho realizado

Bento (Davi Campolongo) realizou seu sonho de se apresentar para uma grande plateia com uma orquestra sinfônica profissional e ao lado do maestro João Carlos Martins, outra participação especial do capítulo final da trama de Iris Abravanel.

Ruth (Myrian Rios) e Helô (Elina de Souza) desabafaram sobre a baixa quantidade de alunos, mas jogaram o Jogo do Contente para ver o lado bom de tudo. Lindomar (Ivan Parente) levou a escola de samba Jardim Bem Te Vi para animar o bairro do colégio com um samba-enredo em homenagem à educação.

Poliana (Sophia Valverde) e João (Igor Jansen) relembraram de quando se conheceram no Ceará, durante uma apresentação da Trupe Vagalume, grupo de circo formado pelos pais da protagonista. A menina fez o garoto prometer que eles seriam amigos para sempre, e o sobrinho de Ruth selou a promessa juntando o dedo mindinho com o da melhor amiga. A dupla, então, reproduziu o espetáculo do circo e cantaram a música-tema da trupe na cena final.

