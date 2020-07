Saiba como vai funcionar o novo Cadastro Único 100% digital proposto no Senado

Com vários setores sem funcionar por causa da pandemia do novo coronavírus, programas do governo ficaram sem atendimento presencial, para evitar aglomerações e contágio decorrente disso.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que faz a inscrição de famílias de baixa renda no Cadastro Único (CadÚnico), foi um dos que fechou o atendimento presencial. O programa é responsável por dar acesso à assistência social para essas famílias de baixa renda.

Para que o serviço continue normalmente, foi sugerido pela senadora Elizane Gama, do Cidadania-MA, a implantação do Cadastro Único 100% digital. Dessa forma, a inscrição acontecerá de forma totalmente automatizada, segura e sem risco de fraudes.

Abril registrou cerca de 46 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. O número representa cerca de 1/4 da população brasileira, que são os considerados “invisíveis” aos olhos do governo. Desse número, vários têm irregularidades no CPF.

Você Pode Gostar Também:

Atualmente, há três formas de consultar a inscrição no Cadastro Único. Pelo aplicativo “Meu CadÚnico”, que está disponível para Android e iOS. Após a instalação, basta inserir nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado.

Também é possível consultar pelo site Meu CadÚnico, informando os mesmos dados. Por fim, é possível fazer a consulta pelo telefone 0800-707-2003. O número pode ser usado para dúvidas sobre outros programas do governo.

Como saber se tenho inscrição no CadÚnico?

Diversos trabalhadores têm dúvidas se possuem ou não cadastro no CadÚnico do governo federal. Para tirar esta dúvida, basta consultar um dos canais de atendimento da plataforma, utilizando os dados pessoais dos integrantes da família. As plataformas usadas são: