Saiba mais sobre Educação em Prática, novo programa no MEC

O Programa Educação em Prática foi lançado pelo Ministério da Educação (MEC) no início de novembro do ano passado, contudo, poucos sabem no que esse programa consiste.

Apesar de ter sido criado em 2019, as ações do programa deveriam começar a ser implementadas apenas em 2021, passando no presente ano por uma fase de construção da matriz curricular, que deve ser feita em conjunto com Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Educação em Prática, o programa

O programa foi lançado por Abraham Weintraub, ministro da Educação à época. O objetivo principal do Educação em Prática é estimular a continuidade dos estudos por parte dos jovens, diminuindo, assim, os índices de evasão escolar.

A proposta prevê, desse modo, que as instituições públicas e privadas do ensino superior cedam espaços para a ampliação da jornada escolar de estudantes do Educação Básica.

“É trazer o jovem para dentro da faculdade, dando a ele uma oportunidade de desenvolver aptidões e habilidades em um ambiente universitário”, afirmou Weintraub.

As universidades e institutos federais deveriam, desse modo, disponibilizar conteúdos, professores e espaços físicos como quadras de esporte, laboratórios de física, robótica e informática, entre outros, oferecendo atividades educacionais aos alunos no turno oposto ao da escola.

As instituições, contudo não receberão repasse de recursos para implementar o programa. Em esquema de compensação, tais instituições devem receber do Governo Federal um bônus no sistema de avaliação.

Assim, aquelas que tiverem o interesse de aderir ao Educação em Prática, devem entrar em contato com o MEC para firmar acordo de cooperação.

Contudo, para muitos professores pesquisadores, o programa não é uma boa ideia. Nesse sentido, entre outras questões, os educadores argumentam que o ensino médio e o ensino superior possuem separadamente especificidades próprias que levam em consideração a etapa de formação dos alunos, não devendo, desse modo, ser vinculados.

Fonte: Ministério da Educação.

