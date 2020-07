Saiba o horário e onde assistir online · .

O jogo de volta da final do Campeonato Carioca entre Flamengo x Fluminense, que acontece nesta quarta (15) às 21h (horário de Brasília), terá transmissão com exclusividade na TV aberta pelo SBT, que assinou um contrato com o Rubro-Negro, mandante da partida. Os torcedores também poderão acompanhar o duelo online através da FlaTV, no YouTube.

A emissora de Silvio Santos firmou o acordo com o Flamengo depois que a Globo abriu mão de transmitir o campeonato, e fez alguns pedidos especiais para incluir o futebol em sua programação. Um deles foi adiantar o horário da partida em 30 minutos, solicitação que foi prontamente atendida pela Ferj (Federação Estadual de Futebol no Rio de Janeiro).

Outro pedido foi feito para a Disney, que liberou Téo José –contratado da Fox Sports desde 2018– para comandar a narração diretamente do Maracanã. A final ainda contará com dois comentaristas conhecidos dos torcedores dos dois clubes. Carlos Alberto Gomes de Jesus (lançado no Tricolor) e Athirson Mazzoli de Oliveira (ídolo fo Rubro-Negro) vão acompanhar o locutor na transmissão.

O jogo de ida, que aconteceu no último domingo (12) com o mando do Fluminense, teve transmissão apenas online, através da FluTV no YouTube. O tricolor carioca, que perdeu o confronto inicial por 2 a 1, não teve interesse em fechar o mesmo acordo que o rival, já que teoricamente assinou um contrato com a Globo.

Confira abaixo a nota enviada pelo SBT:

“É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21h, que disputará com o Fluminense F.C.

Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país.”

