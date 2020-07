Saiba o que está ocasionando instabilidade no aplicativo Caixa Tem

O acúmulo de atualização da base de dados provocou instabilidade no aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação das contas poupança digitais criadas para receber o pagamento do auxílio emergencial e os saques especiais do FGTS. De acordo com o vice-presidente de tecnologia da Caixa, Cláudio Salituro, as atualizações foram encerradas e o aplicativo se normalizará ainda nesta quinta-feira.

O vice-presidente informou que, assim como ocorre em todos os bancos, o aplicativo atualiza as bases de dados todas as noites, consumindo dados no sistema da instituição financeira. Com o processamento de folhas de pagamentos do serviço público federal de alguns estados e municípios e de empresas privadas, o tempo da atualização aumenta no último dia de cada mês e no primeiro dia do mês seguinte. Dessa forma, o processo que deveria ocorrer apenas à noite, é prolongado até o início da tarde do dia seguinte.

O banco também atualiza as bases de dados das contas digitais, provocando congestionamento no aplicativo. A fila de espera, de um minuto, estendeu-se para uma hora desde segunda-feira (1º).

“Nesse fim de mês, tivemos uma [atualização] mensal muito grande por causa do processamento das folhas de pagamento de governo, do setor privado e de todas as bases de dados que precisam ser atualizadas a cada mês. Quando esse fenômeno acontece no meio de uma semana, não temos o que a gente chama de reação do fim de semana para o processamento. Então existe um consumo excessivo de dados e de equipamentos”, explicou Salituro.

Clientes da Caixa têm relatado lentidão nos sistemas do banco há dois dias. Na última terça-feira (30), o site do banco também enfrentou uma instabilidade. No entanto, a instituição alegou que ações de melhorias no sistema estavam sendo feitas para dar conta do aumento no número de acessos simultâneos.

Instabilidade

O trabalhador que tentou usar o aplicativo Caixa Tem alegou nas redes sociais instabilidade mais uma vez. Os usuários utilizaram as redes sociais para apontar falhas no aplicativo, que está sendo utilizado por beneficiários para ter acesso a recursos , como do auxílio emergencial de R$ 600 e FGTS.

Nas redes sociais, a hashtag #CaixaTemNAOFUNCIONA está sendo utilizada para as alegações. Internautas reclamam da fila de espera para entrar no aplicativo e até de “sumiço” de contas. A Caixa enviou nota ao portal G1 afirmando que todos estão “conseguindo concluir as operações, apesar das intermitências”.

Ainda de acordo com o banco, o aplicativo pode apresentar “intermitência momentânea”. O banco explicou que na primeira semana de julho acontece processamento de fechamento e início do mês, lançamento do dinheiro de benefícios emergenciais e folhas de pagamento do mês, tudo ao mesmo tempo.

Essa não é a primeira vez que o aplicativo Caixa Tem aparece entre os assuntos mais comentados das redes sociais. No início da semana, quando foi liberado dinheiro para o primeiro grupo do saque emergencial do FGTS, o aplicativo também foi um dos assuntos mais comentados. O crédito de mais de R$ 3,1 bilhões foi pago para 4,9 milhões de trabalhadores que nasceram em janeiro.