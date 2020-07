Saiba o que fazer para NÃO recebe o FGTS emergencial de até R$1.045

Os trabalhadores que optarem por não sacar o valor de R$ 1.045 do FGTS precisam avisar à Caixa Econômica Federal até 10 dias antes do início do calendário de crédito na conta poupança social digital para que o valor não seja debitado.

Lembrando que o calendário de pagamento é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os trabalhadores que nasceram em março, têm até 3 de julho para recusar o dinheiro.

O cancelamento do saque pode ser solicitado através do site a aplicativo.

Para cancelar o recebimento, após consultar o saldo disponível, é preciso clicar em “Não quero receber”.

De acordo com a Caixa, se o crédito tiver sido feito na poupança social digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até 30 de novembro, os recursos serão retornados à conta do FGTS.

Poupança digital

Inicialmente, a movimentação do valor do saque somente poderá ser feita por meio do aplicativo Caixa Tem. No entanto, a partir da data de disponibilização dos valores para saque ou transferência, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custos, ou fazer o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas.

“Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, tudo por meio do aplicativo”, explica a Caixa.

Calendário de saques do FGTS de até R$1.045