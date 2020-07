Saiba onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria 2020 · .

O Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, que começa às 10h10 (horário de Brasília) deste domingo (19), será transmitido ao vivo pela Globo na TV e online no Globoplay e no Globoesporte.com. O treino de classificação acontece às 10h de sábado (18) e vai passar no SporTV. Para ver online, a opção é o SporTV Play, disponível via site e em aplicativos.

O streaming do canal esportivo pode ser usado apenas pelos clientes do serviço na TV –não é possível comprá-lo à parte. Após o download no celular ou no tablet, basta fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga.

No SporTV, o treino livre (que começa às 7h) e o classificatório (às 10h) terão narração de Sergio Mauricio, com comentários de Rafael Lopes e Felipe Giaffone. Mariana Becker estará nas reportagens.

Globo, Globoplay e Globoesporte.com mostram a corrida na manhã de domingo. Cleber Machado narra o GP da Hungria, e Luciano Burti e Felipe Giaffone comentam, com Mariana Becker diretamente de Hungaroring como repórter.

Para assistir ao GP no Globoesporte.com não é necessário ter uma assinatura do SporTV nem do Globoplay para que o conteúdo seja liberado. Basta fazer o login, e a transmissão será disponibilizada.

O Grande Prêmio da Hungria de F1 já está em sua 35ª temporada seguida e é um circuito de poucas retas, marcado por grandes manobras. O Hungaroring foi palco de uma ultrapassagem histórica de Nelson Piquet sobre Ayrton Senna (1960-1994), além do grande duelo entre Rubens Barrichello e Michael Schumacher em 2010, vencido pelo brasileiro, que ficou a centímetros de bater no muro.

Por conta dos cuidados em função da pandemia da Covid-19, a temporada começou quase quatro meses após o previsto e as primeiras corridas acontecem sem a presença de público na arquibancada. Todos os profissionais que estão trabalhando nas provas são submetidos a testes da doença.

No último domingo (12), o pódio do GP da Estíria foi formado por Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull), e os prêmios foram entregues por um robô.

Veja abaixo a agenda da Fórmula 1 ao vivo neste fim de semana e saiba onde assistir na TV e online:

Sábado (18)

7h – Treino livre – SporTV e SporTV Play

10h – Treino de classificação – SporTV e SporTV Play

Domingo (19)

10h10 – Globo, Globoplay e Globoesporte.com

© 2020 . | Proibida a reprodução