Saiba quem vai receber a 4ª parcela do auxílio de R$600 daqui a 2 semanas

Na última semana, através de um decreto publicado no Diário Oficial da União, a prorrogação do auxílio emergencial de R$600 (podendo chegar a até R$1.200) foi confirmado. Agora, serão pagas mais duas parcelas do benefício.

O calendário de pagamentos do novo benefício deve seguir o mesmo padrão dos outros pagamentos, em que, preferencialmente será pago o saldo em conta poupança social digital da Caixa. Após isso, em um segundo calendário, serão liberados os saques e transferências.

Os pagamentos do auxílio emergencial de R$600 serão feitos da mesma maneira dos últimos lotes liberados pelo Governo, sendo divulgados dois calendários, um para recebimento em conta poupança social digital da Caixa e outro para saque em dinheiro e transferência para outras contas.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou uma novidade que pode acontecer a partir da 4ª parcela, sendo feitos os pagamentos da seguinte forma:

Quarta parcela paga R$ 500 no dia 1º de agosto;

Quarta parcela paga R$ 100 no dia 31 de agosto;

Quinta parcela paga R$ 300 no dia 1º de setembro;

Quinta parcela paga R$ 300 no dia 30 de setembro.

Calendário da 4ª parcela

Assim também como aconteceu com os últimos pagamentos, o primeiro grupo de contemplados com a nova parcela também deverão ser os beneficiários inscritos no Bolsa Família. O grupo não precisa fazer nenhum tipo de solicitação para recebimento das parcelas de prorrogação.

O pagamento do auxílio emergencial para cadastrados no Bolsa Família acontecem de acordo com o último digito do Número de Identificação Social (NIS). Diferentemente dos outros grupos de beneficiários do auxílio, os inscritos no Bolsa Família já possuem seu calendário pré-definido de acordo com o NIS.

Número final do NIS Data de recebimento NIS final 1 20 de Julho NIS final 2 21 de Julho NIS final 3 22 de Julho NIS final 4 23 de Julho NIS final 5 24 de Julho NIS final 6 27 de Julho NIS final 7 28 de Julho NIS final 8 29 de Julho NIS final 9 30 de Julho NIS final 0 31 de Julho

Quem pode receber o auxílio emergencial?

O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de: