Saíram EDITAIS: Processo seletivo IBRACEDS 2020 abre vagas para Professores

Saíram editais. No Estado de Goiás, o Instituto Brasileiro de Cultura, Educação. Desporto e Saúde (IBRACEDS) divulgou novos editais (nº 22 e 23/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 36 vagas em cargos de Professor Assistente e Professor Auxiliar.

As oportunidades são para áreas:

EDITAL nº 22/2020: Especialista em Engenharia de Alimentos/ Ergonomia (1); Especialista em Logística (1); Mestre e Ciências Contábeis (1); e Especialista em Tecnologia Enfesto ou na área de modas (1);

EDITAL nº 23/2020: Graduação em Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas (1); Graduação em Administração, Gestão Empresarial ou áreas afins (5); Graduação em Matemática, Administração, Economia ou áreas afins (2); Graduação em Logística ou áreas afins (4); Graduação em Análise de Sistema ou áreas afins (4); Graduação em Sistema da Informação ou áreas afins (3); Ensino Médio (5); Graduação em Enfermagem e/ou Técnico em Enfermagem (1); Graduação em Letras com Licenciatura em Língua Inglesa (1); Graduação em Letras com Licenciatura (3); Graduação em Agronomia ou áreas afins (2); e Graduação em Administração (1).

As lotações serão no estado de Goiás, nas devidas localidades: Cotec Luziânia; Cotec Valparaíso; Cristalina; Santo Antônio do Descoberto; e Cotec Cidade Ocidental. O salário oferecido oscila entre R$ 15,89 a R$ 23,46 hora/aula, por carga horária de 04 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 24 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Ibraceds. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção contará com apenas análise curricular e redação, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do instituto.

Informações do concurso