Salgueiro despacha o Afogados e encara o Santa Cruz na final do Pernambucano

Nesta quarta-feira, o Salgueiro venceu o Afogados da Ingazeira por 3 a 0 e se classificou para a final do Campeonato Pernambucano. Melhor durante toda a partida, o Carcará bateu o adversário com tranquilidade e avançou para fazer a decisão contra o Santa Cruz.

Tarcísio abriu o placar logo aos 14 minutos da etapa inicial. Foi no segundo tempo, entretanto, que o Salgueiro definiu a vitória e a classificação. Willian Daltro anotou aos 9, e João Paulo fechou o resultado com um belo gol, aos 29 minutos.

A decisão do estadual colocará frente a frente as duas equipes de melhor campanha na primeira fase. O Santa Cruz, que passou pelo Náutico para chegar à final, terminou como líder com 25 pontos, enquanto o Salgueiro foi o segundo colocado, com 16.

O primeiro jogo acontece já neste domingo, às 16h, com mando do Salgueiro. Já a finalíssima será disputada na próxima quarta-feira, às 21h30, com o Santa Cruz como mandante.