Salomon Kalou – Veja os números do novo reforço do Botafogo

Contudo, antes do ‘oba-oba’, vale a pena dar uma olhada nos números do veterano, que conta com passagens por ASEC Mimosas, da Costa do Marfim, Feyenoord Rotterdam e Excelsior (por empréstimo), da Holanda, Chelsea (onde viveu os seus melhores momentos), Lille, da França, e Hertha Berlin.

Kalou agora tem muito orgulho de ser Botafogo! ? #PutFire ? pic.twitter.com/QcmWyf0a87 — Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) July 9, 2020

Em um recorte menor, já do atacante no futebol alemão (de 2015 até hoje), ele disputou 173 partidas (151 na Bundesliga, 6 para a Europa League – incluindo três das qualificatórias – e 16 na Copa da Alemanha), com 53 gols e 16 assistências – média de 0,39 de participação em gol. O atacante não levantou nenhuma taça no Hertha Berlin.

Contudo, apesar de ter perdido desempenho, ele ainda chega como um grande reforço ao Botafogo, que pode usufruir bastante dos talentos do atacante no decorrer da temporada.

