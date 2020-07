Sampaoli afrma que falta entrosamento ao Atlético-MG e diz que elenco tem que compreender sua ideia

Com três jogos no comando do Atlético-MG, Jorge Sampaoli ainda não vê o seu time no rendimento ideal, apesar de duas vitórias e um empate nessas partidas.

É um time novo, estamos evoluindo pouco a pouco, temos que entender a ideia e executar, temos muitas coisas a corrigir”, disse o argentino, após a goleada por 4 a 0 sobre a Patrocinense pelo Campeonato Mineiro.

“Sim, falta muito entrosamento porque eventualmente o elenco é novo, jovem e tem que compreender rápido a ideia. Esse futebol atual que estamos vivendo eu não pude contar com todos o tempo todo, faltam chegar alguns jogadores”, completou o técnico do Galo.

A vitória desta quarta-feira fez com que o Atlético garantisse uma vaga na semifinal do Mineiro. O adversário no mata-mata será o América-MG, contra quem o Galo empatou no último fim de semana em 1 a 1, com o jogo de ida já no domingo.

“Uma partida difícil contra um time como a América, que tem um rendimento muito bom nesse torneio, com um processo avançado, mais do que a gente, vai ser um jogo muito interessante”.