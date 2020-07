Sampaoli projeta jogos difíceis contra o América-MG e diz que o elenco tem muito a evoluir

Após vencer o Patrocinense por 4 a 0 e se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli já está pensando no seu próximo adversário. Segundo o argentino, o Atlético-MG terá pela frente jogos “extremamente difíceis” contra o América-MG.

“Serão partidas extremamente difíceis, contra um time que tem um rendimento muito bom nesse torneio, com um processo já bastante avançado, muito mais que o nosso. Vão ser jogos muito interessantes”, analisou.

Apesar da golada da última quarta-feira, o comandante afirmou que o elenco do Galo ainda precisa melhorar muito, já que é um time novo e que ainda está aprendendo a nova filosofia de jogo.

“Falta muito porque, eventualmente, o plantel é novo, é jovem e tem que compreender rápido uma ideia em todo esse contexto deste futebol virtual que estamos vivendo. Não pude contar com todos os jogadores em seu devido tempo e faltam chegar alguns jogadores. Sem dúvida, estamos em um começo, muito perto de começar também o Brasileiro e temos uma semifinal muito próxima e teremos que dar passos muito mais largos do que pensamos originalmente quando temos que armar um tipo de projeto dessa característica”, finalizou.

Atlético-MG e América-MG se enfrentam no domingo, pela partida de ida das semifinais do Estadual. A volta está programada para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto.