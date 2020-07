Samsung começa a produzir smartwatches no Brasil

Nesta quarta-feira (22), a Samsung anunciou em sua página de notícias oficial o início da produção de smartwatches no Brasil. A fábrica responsável pelo segmento está localizada em Manaus, no Amazonas.

Por enquanto, a empresa produzirá duas versões do Galaxy Watch Active2: a LTE de 44mm, disponível na cor preta, e de 40mm, na cor rosé; e a BT de 44mm, que poderá ser comprada nas cores preto e prata. O Galaxy Watch Active (preto, prata e rosé) e Galaxy Fit E (preto e branco) também entram para a lista.

Além da fábrica localizada em Manaus, a Samsung também possui uma unidade fabril em Campinas (SP). Essa unidade, por sua vez, existe há mais de 20 anos e produz produtos como celulares, notebooks, tablets, TVs e aparelhos de linha branca.

Popularização smartwatches

Zoom/Reprodução

Segundo a empresa, a abertura dessa fábrica foi motivada pelo aumento do interesse de brasileiros em smartwatches nos últimos meses, o que foi demonstrado por um estudo da DC Quarterly Wearable Device Tracker – Q12020.

De acordo com os dados recolhidos, no primeiro trimestre deste ano, foi registrado um aumento de 218% na venda de Smart Wearables em comparação ao mesmo período de 2019. Já em relação ao mercado de Basic Wearables (Fitness Band), como Galaxy Fit E, o crescimento no período foi ainda maior, alcançando 321%.