Samsung confirma que vai lançar 5 dispositivos no Galaxy Unpacked

Em 5 de agosto acontece o Galaxy Unpacked, evento da Samsung no qual a empresa vai apresentar diversas novidades. Para esquentar os motores, a sul-coreana confirmou o lançamento de “cinco dispositivos poderosos” – sendo que vazamentos e rumores podem dar uma ideia dos candidatos mais fortes ao anúncio.

Quem trouxe a informação foi Tae-moon Roh, presidente e chefe de negócios de comunicações móveis da companhia, em um post no qual fala sobre a direção da gigante rumo ao “próximo normal”. Na mensagem, o executivo ressalta a quantidade de aparelhos prontos para a apresentação – e já existem altas expectativas de quais sejam. O XDA Developers, por exemplo, faz suas apostas:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Tab S7/S7+

Galaxy Buds Live

Galaxy Watch 3

Galaxy Note 20 Ultra está entre as apostas.Fonte: Reprodução

Expectativas e sugestões

Ainda de acordo com o site, Galaxy Note 20 Ultra é um dos mais prováveis, já que apareceu por aí inúmeras vezes – assim como Galaxy Buds Live. Não ficam de fora, também, os dispositivos Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2. A sugestão, entretanto, é que os Galaxy Tab S7/S7+ e o Galaxy Watch 3 sejam anunciados mais tarde.

Tae-moon Roh, , presidente e chefe de negócios de comunicações móveis da Samsung.Fonte: Reprodução

A declaração de Tae-moon Roh reforça o comprometimento da empresa com a inovação: “Os lançamentos cumprem nossa visão de inovar experiências móveis contínuas. Eles combinam poder e funcionalidade perfeita, seja no trabalho ou no lazer, em casa ou fora dela. No ‘próximo normal’, você terá a capacidade de viver a vida ao máximo com esses dispositivos nas mãos, nos ouvidos e no pulso.”

Claro que confirmação mesmo só teremos no dia do evento, que acontece em poucas semanas. Até lá, resta especular.