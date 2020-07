Samsung Galaxy A01 Core é anunciado com 1GB de RAM

Nesta terça-feira (21), a Samsung anunciou o Galaxy A01 Core, seu mais novo aparelho de entrada, na Indonésia. O smartphone tem custo bem baixo, ao mesmo tempo que apresenta recursos limitados.

O Galaxy A01 Core chega ao mercado equipado com um chip MediaTek MT6739, processador quad-core lançado em 2017. Além disso, ele tem 1 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh, entrada para fones de ouvido, é compatível com dual SIM (híbrido), e possui duas variantes, de acordo com a capacidade de armazenamento: 16 GB ou 32 GB.

Fonte: Samsung/DivulgaçãoFonte: Samsung

A tela é do tipo LCD PLS, com 5.7”, resolução HD+ e proporção 18,5:9 e o Galaxy A01 Core está disponível em três cores: azul, vermelha e preta. Como se trata de um aparelho de entrada, seu corpo é feito em plástico. Como o smartphone tem bordas relativamente largas, ele não necessita de um notch para abrigar a câmera frontal.

Falando em câmeras, o sensor principal, que fica na traseira do aparelho, tem 8 MP, enquanto que o sensor para selfies tem 5 MP. Na traseira do celular há ainda um LED flash para ajudar a capturar imagens à noite.

Fonte: Samsung/DivulgaçãoFonte: Samsung

Como era de se esperar, o aparelho roda o Android 10 Go Edition, que é personalizado para dispositivos com baixo desempenho. Essa versão do sistema também traz apps da Google em versões “Go Edition”.

Preço e disponibilidade

A boa notícia, obviamente, fica por conta do preço. A versão mais barata do aparelho já está à venda na Indonésia, pelo preço promocional de US$ 67 (R$ 348 em conversão direta). A promoção vai até o dia 23 de julho. Depois dessa data, o produto será vendido por US$ 74 (R$ 385 em conversão direta).

Não há previsão de lançamento do Galaxy A01 Core no Brasil, mas o modelo já foi homologado pela Anatel no início de julho.