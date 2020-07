Samsung Galaxy Tab S6 Lite: versatilidade e caneta S Pen com custo reduzido

A pandemia do novo coronavírus reduziu a queda do mercado de tablets no primeiro trimestre de 2020 aqui no Brasil, e aumentou a busca por este tipo de dispositivo no Google. Aproveitando essa onda, a Samsung lançou por aqui o Galaxy Tab S6 Lite por R$ 2.999.

A novidade é uma versão menos potente, mas ainda cheia de recursos, do já conhecido Galaxy Tab S6. Um dos destaques é a S Pen que já vem na caixa, assim como uma capa protetora para o aparelho, que tem um espaço para guardar a caneta dentro.

Design, display e câmera

O Tab S6 Lite pesa 467 gramas e tem 7mm de espessura – um pouco mais do que os 5,7mm do Tab S6 premium e mais leve do que o iPad 7. Apesar de fino, ele tem um design robusto, com um corpo em alumínio que parece aguentar o tranco do dia a dia. Ele não tem leitor de impressões digitais, mas tem um reconhecimento facial OK (um pouco instável) pra desbloqueio de tela.

As teclas de controle de volume, botão liga/desliga e um slot para cartão microSD ficam na lateral direita, enquanto a porta USB-C fica na parte inferior e o conector de 3,5mm para fones de ouvido fica na parte superior. Os dois alto-falantes da AKG ficam dispostos um na parte superior e outro na parte inferior do aparelho, distribuindo bem o som, que é nítido, mas não tem nada impressionante, principalmente se falarmos de graves.

Com os cantos curvos, o Tab S6 Lite tem bordas pretas nos quatro lados da tela que ajudam a esconder a câmera frontal de 5MP. O display LCD com TFT tem 10,4 polegadas e resolução de 2000×1200 pixels. Essa escolha é um pouco decepcionante para quem está acostumado com as telas AMOLED poderosas da Samsung, mas a ideia é baratear o modelo.

A qualidade de imagem é boa e permite ver detalhes do conteúdo que está rodando, com bastante precisão de cores, mas quando tentamos assistir algo em um ambiente de muito sol a visibilidade fica prejudicada.

A câmera traseira de 8 MP seria bem ruim pra um smartphone, mas como estamos falando de um tablet, ela faz bem sua função de fotografar documentos, por exemplo.

Software e Desempenho

O processador é um Exynos 9611 que chega acompanhado de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, expansível até 1 TB via microSD. O Android 10 chega rodando a Oneu UI 2.1, da Samsung.

Não dá pra falar que esse tablet voa, afinal para isso a Samsung já tem o Tab S6, então o tempo de resposta aqui é mais lento. O Tab S6 Lite também dá uns engasgos quando está desenrolando tarefas mais pesadas.

Apesar de ele contar com um recurso muito legal de multitarefa da OneUI da Samsung, ele não flui bem com mais de um app na tela. Falando em processar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, o Tab S6 Lite não tem suporte pro Samsung DeX, ou seja, se você está procurando um “substituto” ou uma alternativa para um notebook, não rola. Dá para jogar uns joguinhos tranquilamente, mas nada que exija muito do aparelho.

Bateria

A bateria de 7.040 mAh que promete até 13 horas de reprodução contínua de vídeo, ou até 12 horas navegando via LTE ou Wi-Fi. Esse é um ponto que não dá para reclamar do Tab S6 Lite. A bateria dura mesmo, com uma carga completa beirando mesmo as 12 horas de um uso rotineiro.

S Pen

O Galaxy Tab S6 Lite nos lembra muito o Galaxy Tab S5e, então a presença da S Pen faz toda a diferença aqui no modelo de 2020. A caneta não tem bateria, o que é uma dor de cabeça a menos, já que ela não precisa ser carregada.

A S Pen tem só um botão no seu corpo, que é usado para interagir com alguns aplicativos da Samsung, como o Notes. Se você estiver com a caneta um pouco distante da tela, também consegue interagir por meio do botão.

A S Pen é muito precisa e bem responsiva. Ela tem mais de 4 mil níveis de pressão que permitem diferentes tipos de traços pra galera que desenha. Apesar dela não grudar no corpo do tablet, dá pra armazenar na capa que já vem na caixa.

Vale a pena?

Se você não liga para a S Pen, provavelmente o Galaxy Tab S5e vai suprir suas necessidades de um tablet sem muita frescura, mas que dá conta do recado. Agora, se você quer desenhar ou fazer anotações a mão, com certeza vale investir no Tab S6 Lite.

O modelo de 2020 é uma ótima opção para quem quer consumir conteúdo, assistir filmes, apesar de não ter a tela mais top da Samsung, o display aqui é bem satisfatório. Ele não é tão poderoso quanto o iPad 7, por exemplo, que está custando cerca de R$ 3 mil, mas só com 32 GB de armazenamento interno não expansível por motivos de… Apple.

Agora, se você está procurando algo mais voltado para produtividade, multitarefas mil, vai ter que tirar o escorpião do bolso e gastar bem mais em modelos como Tab S6 premium ou em um iPad Pro.