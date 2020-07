Sancho, Thiago, Coutinho e mais dez possíveis grandes negociações desta janela

O Mercado da Bola já está agitado no futebol europeu, e o ESPN.com.br listou algumas das possíveis grandes negociações que podem ocorrer nas próximas semanas no Velho Continente. Confira abaixo:

Jadon Sancho – Um dos jogadores mais promissores da atualidade, o atacante de 20 anos é desejado pelo Manchester United, que vai atrás da contratação do jogador após ter se classificado à Champions League. Porém, deverá ter uma difícil missão de convencer o Borussia Dortmund, clube com o qual o atleta inglês tem contrato até o meio de 2022.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Philippe Coutinho – Na reta final de sua passagem por empréstimo pelo Bayern de Munique, na qual não teve o destaque esperado, o brasileiro pode retornar à Premier League. O jornal catalão Sport aponta Arsenal, Tottenham e Leicester City como favoritos a contar com o meia-atacante de 28 anos que pertence ao Barcelona.

Eduardo Camavinga – O volante de 17 anos é titular do Rennes e já despertou o interesse do Real Madrid, que não estaria disposto a fazer contratações neste mercado, como aponta o jornal As. O mesmo veículo diz que o atleta avalia aceitar ofertas antes de esperar o clube espanhol por um ano e ainda coloca Bayern de Munique e Paris Saint-Germain de olho nele.



1 Relacionado

Kai Havertz – O meia-atacante de 20 anos é um dos destaques da Bundesliga e está próximo do Chelsea, como publica o jornal Guardian. Os ingleses estariam dispostos a pagar 80 milhões de euros, contando com valores adicionais, e o Bayer Leverkusen teriam pedido 90 milhões de euros anteriormente.

Dean Henderson – Depois de uma grande temporada pelo Sheffield United, que terminou na nona colocação da Premier League logo após ter conseguido o acesso, o goleiro de 23 anos foi apontado como alvo do Chelsea. Com contrato com o Manchester United, o atleta ainda poderia ameaçar a titularidade de David De Gea, que tem sido contestado por conta de recorrentes falhas.

Lautaro Martínez – A possível transferência do atacante da Inter de Milão ao Barcelona é um dos assuntos mais recorrentes na imprensa esportiva catalã nas últimas semanas. Assim, o futuro do jogador argentino de 22 anos surge como forte candidato a principal novela desta janela do mercado.

Pierre-Emerick Aubameyang – O grande assunto envolvendo o atacante do Arsenal, que ficou a um gol de ser o artilheiro da Premier League pela segunda temporada consecutiva, é a renovação ou não de seu contrato – acaba no meio de 2021. Caso este não seja estendido, o gabonês de 31 anos poderia assinar um pré-contrato com outro clube no começo de 2021 e se transferir de graça.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ferrán Torres – O meia-atacante de 20 anos está no topo da lista de alvos do Manchester City para a próxima janela de transferências. O atleta está em seu último ano de contrato com o Valencia e poderia preencher o espaço deixado por Leroy Sané no elenco.

Thiago – Há algumas semanas, ganhou repercussão uma possível transferência de Thiago Alcântara ao Liverpool. O meio-campista do Bayern de Munique, inclusive, foi elogiado por Jürgen Klopp no começo deste mês.

Ben Chilwell – O lateral-esquerdo do Leicester City e da seleção inglesa, de 23 anos, é outro nome que tem sido constantemente apontado como reforço do Chelsea.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Gabriel Magalhães – Em alta no Lille, o zagueiro de 22 anos atraiu interesse do Napoli. Além disso, Everton e Chelsea falaram com seus agentes.

Jack Grealish – Um dos grandes responsáveis pelo acesso e permanência do Aston Villa na Premier League, o meia de 24 anos é apontado como alvo do Manchester United. O jornal Mirror publicou nesta segunda-feira que Nassef Sawiris, coproprietário do clube, pede 80 milhões de libras para negociar o atleta.

Nathan Aké – O jornal inglês Guardian colocou a transferência do zagueiro holandês ao Manchester City como muito próxima, sendo que a negociação deve girar em torno de 35 milhões de libras. O defensor é um dos destaques do Bournemouth, que foi rebaixado à Championship.