Sandra dá ‘beijo da morte’ e suga até a alma de Araújo · .

Sandra (Flávia Alessandra) não sentirá o menor remorso ao furar o olho de sua amiga Ilde (Guilhermina Guinle) em Êta Mundo Bom!. A irmã de Celso (Rainer Cadete) roubará um beijo de Araújo (Flávio Tolezani) como parte de um plano diabólico para se apossar da fortuna de Anastácia (Eliane Giardini).

Abandona por Candinho (Sergio Guizé) no altar, a megera partirá para tudo ou nada. Ela convencerá Ernesto (Eriberto Leão) a ajudá-la em um esquema para desviar os dividendos da fábrica de sabonete sem que a matriarca interpretada por Eliane Giardini perceba o rombo nas contas.

Os dois vão usar o pai de Claudinho (Xande Valois) para atingir o objetivo. A essa altura, o advogado estará desesperado atrás de dinheiro, já que sua mulher não aceitará assinar um empréstimo para uma cara e perigosa cirurgia para que o enteado volte a andar.

Sedutora, a antagonista de Flávia Alessandra se aproveitará da crise no casamento do braço direito de sua para se jogar nos braços do administrador. “Eu sempre senti uma enorme atração por você. Se eu pudesse, eu lhe dava todo o dinheiro desse mundo para curar seu filho”, dirá a loira, prestes a beijá-lo.

O homem de negócios cederá aos seus caprichos, porém, rapidamente se arrependerá de agarrá-la. “Perdoe-me, eu sempre tive atração por você, mas eu tinha a obrigação de me conter. É que minha mulher… É muita decepção não assinar o empréstimo. Eu já não respondo por mim”, vai se justificar Araújo, pronto para cair na armadilha da vilã feito um pato.

Gato e rato

Destruídora de lares, Sandra mostrará que planejou cada um dos seus passos para deixar o homem de confiança de Anastácia aos seus pés. “Eu errei porque meu coração está despedaçado. Achei que Candinho era o tipo de homem que jamais magoaria o coração de uma mulher”, choramingará a dissimulada, passando-se por “bela, recatada e do lar”.

“Eu jamais magoaria seu coração”, responderá Araújo, já perdidamente apaixonado pela dondoca. “Então não me beije mais. Acho melhor não voltar mais à fábrica, embora vir aqui, sair de casa e ficar distante de Candinho tenha me feito tão bem”, emendará a rival de Maria (Bianca Bin).

O personagem de Flávio Tolezani cairá em sua armadilha. “Você deve voltar sim. Desde que começou a vir à fábrica com mais frequência tem sido um conforto para mim. Eu prometo não me atrever mais. Eu sinto mais do que uma atração, sinto que sou capaz de amá-la”, disparará o administrador nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco.

