Sandra revela plano de matar Candinho após casamento · .

Que Sandra (Flávia Alessandra) não é apaixonada por Candinho (Sergio Guizé) e só se interessa por dinheiro o telespectador já sabe, mas os planos da vilã em relação ao caipira são muito mais malignos em Êta Mundo Bom!. A sobrinha de Anastácia (Eliane Giardini) revelará que pretende matar o protagonista logo após se casar com ele.

Mas Sandra não vai querer acabar com Candinho com suas próprias mãos. Dissimulada, ela sugerirá a Ernesto (Eriberto Leão) que haja a simulação de um assalto logo na saída da igreja e que o mocinho seja assassinado assim.

“Eu posso entrar na igreja solteira. Deixo o altar casada. E saio da igreja viúva. Existe forma melhor de simular um assalto do que a saída dos noivos da igreja? Uma bala perdida pode tirar a vida do noivo. Quem sabe sobra até uma bala para a titia”, dirá a psicopata, dando pulos de felicidades. Ernesto, no entanto, ficará alarmado.

“Um crime assim é perigoso, Sandra. Nós podemos ser pegos, eu não aceito, é arriscado demais!”, esbravejará o personagem de Eriberto Leão. A loira ficará furiosa. “Você é frouxo. Frouxo, sim! Está com medo!”, gritará ela.

A vilã vai querer manter seu plano, mas não conseguirá concluir o golpe do baú. Maria (Bianca Bin) e Pancrácio (Marco Nanini) irão acabar com a cerimônia no folhetim de Walcyr Carrasco. A noiva de Celso (Rainer Cadete) descobrirá que o filho de Filó (Débora Nascimento) é mesmo do matuto e, junto com o professor, ela contará a verdade horas antes do casório. Sandra será abandonada no altar pela segunda vez.

