Sandra vive pesadelo no altar ao ser trocada por faxineira de cabaré · .

Sandra (Flávia Alessandra) receberá um não de Candinho (Sergio Guizé) no altar e viverá um pesadelo ao ser trocada pela faxineira do cabaré em Êta Mundo Bom!. Desesperada, a vilã fará um escândalo na igreja e se jogará no chão após ser abandonada outra vez.

Sem o casamento, a loira não conseguirá dar o golpe do baú para ficar com a fortuna de Anastácia (Eliane Giardini). Sandra e Ernesto (Eriberto Leão) terão contratado um matador de aluguel para eliminar Candinho após a cerimônia.

Tudo acontecerá depois que Pancrácio (Marco Nanini), Maria (Bianca Bin) e Clarice (Marianna Armellini) planejarem contar a verdade ao noivo sobre a paternidade do filho de Filomena (Débora Nascimento). Horas antes do casório, Candinho ouvirá do professor e das amigas da faxineira que ele vai ser pai.

“Candinho, eu descobri, sem sombra de dúvida, que o filho de Filomena é seu! Você será pai Candinho”, revelará Pancrácio. Assustado, o matuto dirá que manterá sua palavra e seguirá até a igreja. Porém, a revelação ficará ecoando na cabeça de Candinho durante a entrada da noiva rumo ao altar.

Ele até verá Filó em vez de Sandra. Todo angustiado, o caipira não conseguirá prosseguir com o compromisso e dirá um sonoro “não”. “Perdoa eu, Sandra e mãe, pela vergonha que faço vocês passarem! Mas eu não posso casar com você, não, Sandra. Meu coração já pertence a outra. Há de pertencer a vida toda”, afirmará o filho de Anastácia.

Sandra insistirá que o noivo mude de ideia, porém, será tarde demais. Frustrada por não conseguei se casar e se tornar viúva no mesmo dia, a pilantra jogará o buquê na cara de Candinho. Ela mandará o padre fechar a casa de Deus. Só que o matuto fugirá pela sacristia e, de quebra, conseguirá escapar de ser assassinado.

Descontrolada, a loira se jogará no chão e assustará os poucos convidados que ficarão para assistir o seu abandono no altar outra vez. Amparada pelo irmão, Celso (Rainer Cadete), a vilã prometerá que arranjará um jeito de arrancar a foturna da tia no folhetim de Walcyr Carrasco.

