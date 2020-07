Sandy assume que pagou caro por sonho de protagonizar Estrela-Guia; entenda · .

Sandy Leah precisou virar a sua vida de ponta-cabeça para realizar o sonho de se tornar a protagonista de Estrela-Guia em 2001. Além da produção, que chega ao Globoplay nesta segunda (6), ela ainda se dividia entre a carreira musical e as gravações do seriado Sandy & Junior (1999-2002). “Foi difícil caber tudo”, afirma a cantora.

A intérprete de Cristal, no entanto, acredita que os sacrifícios tanto na vida pessoal quanto na profissional valeram a pena. “Fiz a novela com todo carinho, todo meu coração. Foi uma época que deixou saudades, foi marcante para mim e para o meu irmão”, confidencia a filha de Xororó.

A mulher de Lucas Lima também não tem nenhum problema em rever as cenas rodadas há mais de 19 anos, quando ela mal tinha chegado à maioridade. “Sempre é uma alegria poder revisitar essa trama e ver esse pedacinho da nossa história. Eu era muito novinha, com muito chão pela frente, muita coisa para aprender, mas é muito legal me ver ali realizando um sonho. É como se eu o realizasse de novo”, pontua.

Apesar da rotina puxada, a artista entrega que os fins das gravações não foram um alívio, muito pelo contrário. “Eu fiz amizade com o elenco, com a equipe e todos que trabalhavam, viramos uma família. Quando acabou, foi uma choradeira porque estava todo mundo apegado, todo mundo se amando muito”, rememora a mãe de Theo Lima, de 6 anos.

Em seus poucos momentos livres, ela aproveitava para passear por Pirenópolis, no interior de Goiás, em que foram rodadas as sequências principais do folhetim de Ana Maria Moretzsohn e Patrícia Moretzsohn.

“A gente ia para a piscina do hotel, jantava junto no restaurante, dançava forró à noite, inventava brincadeiras, histórias, e ainda visitamos várias cachoeiras maravilhosas. Aquelas paisagens, aquela natureza, aquela energia diferenciada do lugar foi muito marcante para mim”, diz.

Nos bastidores, inclusive, ela fez uma amizade que perdura até hoje com a atriz Fernanda Rodrigues. “Somos super próximas. Somos amigas há exatos 19 anos, foi ali que a gente se conheceu e essa amizade começou já bem forte. Dormíamos na casa uma da outra, ela vinha para Campinas [SP] comigo de vez em quando. Estávamos sempre juntas”, arremata a musicista.

