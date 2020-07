Santos deve lançar o novo telão da Vila Belmiro sem a presença dos seus torcedores

De acordo com informações do UOL Esporte, o telão vai ser instalado na arquibancada atrás do gol – do lado contrário ao placar que já tem no estádio. O objetivo da novidade é dar mais conforto aos torcedores, permitindo uma visão melhor e mais ampla de qualquer parte do estádio.

Para não perder a força de seu torcedor na retomada do Paulistão, o Santos deve ‘ambientar’ a Vila Belmiro com o som de seus adeptos. O clube também pensa em colocar a Nação Praiana em telões no estádio através de uma chamada de vídeo durante os compromissos da equipe.

