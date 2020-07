Santos: Marinho admite expulsão ‘infantil’, pede desculpas e lamenta queda no Paulista: ‘Virou pesadelo’

Após a derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, nesta quinta-feira, pelas quartas do Campeonato Paulista, o atacante Marinho, do Santos, usou seu Instagram para pedir desculpas à torcida alvinegra pela expulsão ainda no 1º tempo da partida.

O jogador reconheceu que o lance foi “infantil”, e lamentou em tom de desabafo.

“Infelizmente, o futebol tem dessas coisas. O que era para ser uma noite especial, e começou assim, se tornou um pesadelo”, escreveu.

“Peço desculpas ao torcedor pela expulsão, que foi infantil e reconheço. Deveria ter tomado mais cuidado em um momento como aquele da partida”, salientou.

Marinho comemora após marcar para o Santos sobre a Ponte Preta Ivan Storti/Santos FC

“Só tenho que pedir desculpas ao grupo e à comissão técnica por isso. Todos batalharam muito nos últimos dias para que pudéssemos chegar à final e conquistar o Estadual”, seguiu.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Somos humanos e falhamos. Dessa vez, aconteceu comigo e em um momento decisivo”, admitiu.

“Perdão, do fundo do meu coração”, finalizou.

O Santos volta a campo em 9 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, pela estreia da Série A.

As semifinais do Paulsita, por sua vez, terão Palmeiras x Ponte Preta e Corinthians x Mirassol.