Santos se reapresenta e realiza nova bateria de testes para covid-19

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira, após a derrota por 3 a 2 para o Novorizontino pelo Campeonato Paulista. O elenco iniciou os trabalhos visando o duelo das quartas de final do estadual contra a Ponte Preta, que acontece nesta quinta-feira, às 21h30.

Antes das atividades, elenco, comissão técnica e outros funcionários do departamento de futebol passaram por mais uma bateria de testes para covid-19. É a quinta vez que o clube realiza os exames, que detectou um atleta com o vírus na última semana.

No campo do CT Rei Pelé, os titulares na derrota para o Novorizontino fizeram apenas atividades regenerativas. Enquanto isso, os demais atletas realizaram trabalhos táticos com bola, além de aperfeiçoar fundamentos como a troca de passes.

Jesualdo Ferreira e seus comandados já miram a partida contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão. Para este duelo, o treinador não poderá contar com o centroavante Uribe, que foi expulso na rodada passada. Assim, o garoto Kaio Jorge deve ficar com a vaga no comando de ataque. Por outro lado, o Santos terá o retorno do meia Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição.

Santos e Ponte duelam nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro com portões fechados, devido à pandemia da covid-19. O Peixe liderou o Grupo A com 16 pontos, enquanto o time de Campinas ficou em segundo na chave com 13. Com o calendário apertado, as quartas de final desta edição do Paulistão ocorrem em jogo único.