São Paulo embolsou 630% a mais por Antony do que teria recebido em 2017; entenda o cálculo

De acordo com informações do UOL Esporte, o primeiro contato dos holandeses, feito em 2017, foi pela compra de 50% dos direitos da promessa por 3 milhões de euros. À época, o Tricolor não quis nem abrir conversas. Já em 2019, com o atacante ganhando espaço, o Ajax e outros interessados tentaram uma nova abordagem, mas o São Paulo novamente disse ‘não’.

Com a meta estipulada, o São Paulo sentou com o Ajax e negociou a saída do atacante por 22 milhões de euros, somando aqui os direitos e possíveis valores por metas alcançadas. Ou seja, entre o final de 2017 e começo de 2020, o time paulista viu a proposta subir 19 milhões de euros, o que com a alta da moeda estrangeira se torna ainda mais vantajoso.

