São Paulo espera dinheiro de venda de Antony para aliviar crise; clube também aguarda dinheiro do Barcelona

Segundo informações do GloboEsporte.com, o Tricolor se reuniu com os jogadores e comissão técnica na última segunda-feira (29 de junho), no CT da Barra Funda, e explicou sobre o momento complicado que a agremiação passada. Na conversa, Raí, diretor de futebol do clube, comunicou que o dinheiro da venda do ex-camisa 11 deve ser utilizada para acertar as pendências.

Anteriormente, ainda no começo da pandemia do novo coronavírus, o Tricolor decidiu unilateralmente cortar em 50% dos salários na CLT, além de congelar os direitos de imagem. Porém, há jogadores no plantel que alegam terem recebido apenas 20% e outros que afirmam não terem recebido nenhuma quantia.

Além do montante para receber por Antony, o Tricolor do Morumbi ainda tem 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,41 milhões na cotação atual) por venda de opção de compra de jovem atacante Gustavo Maia ao Barcelona. O clube estuda adiantar tal quantia através de fundo internacional. Há também a expectativa pela venda definitiva do garoto, o que garantiria cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 21,5 milhões).

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.