São Paulo inscreve atacante Gonzalo Carneiro para os mata-matas do Paulista

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira que inscreveu o atacante Gonzalo Carneiro para os mata-matas do Campeonato Paulista.

Com isso, ele está liberado para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pelas quartas-de-final do Estadual.

Gonzalo entrou para a lista de inscritos no lugar do atacante Galeano, jogador da base do clube

O uruguaio não atua há mais de um ano pela equipe paulista.

A última vez que entrou em campo foi contra o Corinthians, em 14 de abril de 2019, pela final do Paulistão 2019.

Gonzalo Carneiro durante jogo entre São Paulo e Colón, pela Sul-Americana Getty Images

Carneiro foi suspenso por dois anos por doping após testar positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em março de 2019.

Ele teve o contrato suspenso pelo São Paulo, sendo barrado de fazer atividades no CT tricolor e também sem receber salários.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Em março deste ano, porém, ele teve sua suspensão reduzida para 12 meses, já que Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem entendeu que o jogador se submeteu aos tratamentos estipulados.

Desta forma, foi permitido que o estrangeiro fosse reintegrado ao elenco tricolor.

Carneiro não havia sido inscrito para a fase de grupos do Campeonato Paulista, mas agora poderá atuar nos mata-matas.

No ataque são-paulino, ele concorre com Alexandre Pato por uma vaga no comando da linha de frente.