São Paulo não deve renovar com zagueiro para 2021; jogador já pode assinar um pré-contrato

Segundo informações do GloboEsporte.com, o camisa 4 dificilmente segue no clube no próximo ano, no entanto, ele faz parte dos planos de Fernando Diniz para o restante da temporada. Em 2020, apesar de não ser titular, ele atuou em 2 dos 12 jogos da equipe e foi muito elogiado.

Vale lembra que o São Paulo passa por uma forte crise financeira e que precisa reduzir gastos, além de ser ‘forçado’ a investir apenas em prioridades, o que não é o caso da renovação com o camisa 4.

Anderson Martins chegou ao São Paulo em 2018 e desde então disputou 56 partidas e marcou um gol. Apesar de não ser um novo frequente entre os onze iniciais, ele é bastante valorizado dentro do clube, que elogia muito o seu profissionalismo no cotidiano.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.