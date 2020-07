São Paulo perde por 3 a 2 e é eliminado do Campeonato Paulista pelo Mirassol no Morumbi

O São Paulo deu um vexame incrível, perdeu por 3 a 2 para o Mirassol em pleno Morumbi e foi eliminado do Campeonato Paulista ainda nas quartas-de-final.

Zé Roberto (duas vezes) e Daniel Borges anotaram para o time do interior, enquanto Pablo e Vitor Bueno marcaram para o Tricolor.

O resultado é histórico para o time verde-e-amarelo, que perdeu 18 jogadores durante a pandemia e montou um “catadão” para jogar as rodadas finais do Estadual.

Zé Roberto, por exemplo, estava apenas treinando com o grupo para manter a forma e foi chamado às pressas para a partida, mas acabou sendo o grande herói da noite.

Em campo, o time de Fernando Diniz começou com domínio da posse de bola, mas sem conseguir agredir o bem postado Mirassol.

E, aos 20, o time do interior surpreendeu a todos no Morumbi: em ótima cobrança de escanteio, Zé Roberto apareceu livre na pequena área e conferiu de cabeça para o fundo das redes.

O Tricolor sentiu o baque, e o Mirassol aproveitou para ampliar: em puxada perfeita de contra-ataque, Juninho cruzou rasteiro da direita e Zé Roberto completou bem na pequena área para ampliar.

O susto foi grande, e o São Paulo partiu com tudo para cima para tentar reagir ainda no 1º tempo.

E o caminho encontrado foi a bola aérea: aso 36, Vitor Bueno cruzou, Pablo cabeceou e o goleiro Kewin fez defesa espetacular. No rebote, porém, o próprio Pablo mandou para as redes.

As coisas, então, mudaram de figura, e o empate são-paulino não demorou a vir: após lançamento, Pablo ajeitou de cabeça e Vitor Bueno acertou lindo chute para estufar o barbante.

No 2º tempo, o São Paulo “alugou” o campo do Mirassol e passou a partida inteira no ataque, enquanto o time do interior apenas se defendia.

Fernando Diniz, então, fez uma mexida ousada: tirou o zagueiro Bruno Alves e colocou o atacante Everton, mexendo em todo o posicionamento do time.

Só que não deu certo: aos 35, em confusão na área, Arboleda e Tiago Volpi trombaram, e a bola sobrou para Daniel Borges. O lateral do Mirassol acertou um lindo chute de primeira para marcar.

No desespero, Diniz ainda colocou Paulinho Boia para tentar um milagre no final.

Mas ele não veio, e o São Paulo está eliminado do Paulistão.

Zé Roberto comemora após marcar para o Mirassol sobre o São Paulo Fernando Roberto/Ag Futpress

São Paulo 2 x 3 Mirassol

GOLS: São Paulo: Pablo e Vitor Bueno Mirassol: Zé Roberto (2) e Daniel Borges

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves (Everton) e Reinaldo; Tchê Tchê (Paulinho Boia), Daniel Alves e Igor Gomes (Hernanes); Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato (Helinho) Técnico: Fernando Diniz

MIRASSOL: Kewin; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Alison, Eduardo (Lucas Vital) e Kauan (Matheus Rocha); Juninho (Wellington), Zé Roberto (João Arthur) e Bruno Mota Técnico: Ricardo Catalá

Zé Roberto fez seu 1º e 2º gols na sua 1ª partida pelo Mirassol em 2020

O Mirassol fez 2 gols em 3 finalizações no 1º tempo

6º gol de Pablo em 13 jogos pelo São Paulo na temporada

1º gol de Vitor Bueno em 12 jogos pelo São Paulo na temporada

2º gol de Daniel Borges em 13 jogos pelo Mirassol na temporada

O São Paulo já levou 7 gols em 3 jogos desde o retorno do Paulista

O Mirassol perdeu 18 jogadores durante a pandemia

Próximos jogos

O Mirassol aguarda para saber quem enfrenta na semifinal do Paulista*.

09/08, Goiás x São Paulo, 16h, Campeonato Brasileiro

*dia e horário indefinidos