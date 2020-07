São Paulo terá ônibus personalizado com layout definido por torcedores

O São Paulo terá dois ônibus personalizados para transportar as equipes de futebol masculina e feminina, além do time de basquete. A mudança nos veículos vinha sendo um pedido de grupos de torcedores, que acreditam que os estilos devem ser mais próximos da identidade do clube.

Agora, vai haver uma campanha para a torcida escolher o layout do ônibus da equipe profissional masculina. Além do design escolhido por são-paulinos, o veículo terá dois andares.

👀🚌 pic.twitter.com/3zJJLtQ96H — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 22, 2020

Já o outro ônibus adquirido pelo Tricolor vai ser utilizado pelos times feminino e de basquete. Neste caso, não haverá votação para definir o layout.

Por meio das redes sociais, o São Paulo divulgou nesta quarta-feira uma imagem interna de um ônibus sendo recebido pelos torcedores no Morumbi. O clube, no entanto, ainda não anunciou oficialmente a novidade.